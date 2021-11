Corona: US-Gesundheitsehörden raten davon ab, nach Belgien zu reisen

Das amerikanische Gesundheitsbehörde (CDC) rät von Reisen nach Belgien dringendst ab. Laut CDC liegt in unserem Land eine „sehr hohe“ Zahl an Covid-Fällen vor. Damit stuft CDC Belgien in die in Sachen Covid-19 gefährlichste Kategorie ein. Unser Land steigt hier in einer vierstufigen Skala von bisher Niveau 3 (hohes Risiko) auf Niveau 4 (sehr hohes Risiko).