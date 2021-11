Flandern: Letzte Klarheiten zum Covid Safe Ticket in Kinos und Freizeitparks

Während in Flandern das Covid Safe Ticket nur in bestimmten Sektoren verlangt wird, muss ein solcher Coronapasse in der Wallonie und in der Region Brüssel-Hauptstadt verpflichtet bei Veranstaltungen ab 50 Besuchern vorgelegt werden. Die Kinos und die Freizeitparks sind im flämischen Dekret zum CST nicht aufgenommen worden, doch sie dürfen ab jetzt ebenfalls ein solches Dokument verlangen.

Im Rahmen des letzten Konzertierungsausschusses von Bund, Ländern und Regionen zum Stand der Dinge bei der Corona-Pandemie hatten Brüssel und die Wallonie beschlossen, das CST überall dort zu verpflichten, wo mehr als 50 Personen zusammenkommen. In Flandern hingegen gilt der Coronapass bis dato „nur“ in der Gastronomie, in Fitnesszentren, um Pflege- und Gesundheitsbereich sowie in Clubs, Diskotheken und bei allen Formen von Events. Doch Kinos und Freizeitparks wurden in das entsprechende Dekret nicht mit aufgenommen.

Danach teilte der Verband der belgischen Kinobetreiber dem Konzertierungsausschuss mit, dass auch er in Flandern das Covid Safe Ticket einführen werde, was im Prinzip nicht zugelassen war. Doch den Kinobetreibern ging es nach eigenen Angaben schlicht und einfach um die „Sicherheit für das Personal und die Besucher“ der Kinos.

Offenbar ist das CST-Dekret der flämischen Landesregierung nicht wirklich deutlich, denn am Montag galt in fast allen Kinos in Flandern CST-Pflicht. VRT NWS bat bei der Landesregierung um Deutlichkeit und folgendes wurde uns mitgeteilt: