Flandern startet umfassende Untersuchung nach PFAS-Stoffen im Grundwasser

Anfang 2022 startet die Flämische Umweltgesellschaft eine umfassende Untersuchung des Grundwassers. In ganz Flandern werden an rund 200 Messpunkten Wasserproben entnommen, die in erster Linie auf die mehrere Dutzend chemischen Stoffe der PFAS-Familie untersucht werden sollen. Hinzu kommen Analysen des Grundwassers nach Medikamenten, wie z.B. Antibiotika oder auch Schmerzmittel, die wie flämische Tageszeitung Gazet Van Antwerpen am Dienstag schreibt.