Forscher findet geheimen Gang unter dem Marktplatz im limburgischen Maaseik

Die "Bockreiter"

Die „Bockreiter“ waren eine berüchtigte Räuberbande, die im 18. Jahrhundert weite Teile des damaligen Limburg unsicher machte. Der Legende nach bestahl sie die Reichen, um den Armen zu helfen, doch die Räuber werden wohl reichlich Diebesgut für sich abgezweigt haben. Eines ihrer Hauptquartiere lag in der Stadt Maaseik in der heutigen flämischen Provinz Limburg direkt am Marktplatz.

Hendricus Houben, einer der Bandenchefs, hatte ein Haus am Marktplatz von Maaseik und Raubzüge soll er von dort aus mit seinen Leuten geplant haben und zwar aus dem Keller des Hauses heraus. Um nicht aufzufallen, sollen die „Bockreiter“ eben durch ein eigens gegrabenes Tunnelsystem auf Raubzug gegangen sein und auf diesem Wege soll deren Beute in Houbens Haus gebracht worden sein.

Die „Bockreiter“ waren der Überlieferung nach eine Räuberbande, die grobgeschätzt zwischen 1730 und 1780 im Raum Limburg (sowohl in der heutigen flämischen Provinz Limburg, als auch in der benachbarten niederländischen Provinz Südlimburg) aktiv war. Sie hinterließ auch Spuren in der Gegend um Herzogenrath in Nordrhein-Westfalen bei Aachen unweit der niederländischen Grenze. Limburg stellte damals noch ein zusammengehöriges Gebiet dar, das sich heute über drei Länder erstreckt: Belgien (Provinzen Limburg und Lüttich), Deutschland (NRW, Region Aachen) und die Niederlande (Provinz Südlimburg).