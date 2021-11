Müssen alle Neuwagen in Flandern ab 2027 elektrisch sein? Regierung berät entsprechenden Vorschlag

Am Mittwoch wird die flämische Landesregierung bei ihrer Kabinettssitzung auch über den Vorschlag diskutieren, ab 2027 nur noch Neuwagen zuzulassen, die elektrisch betrieben werden. Allerdings, so melden die flämischen Tageszeitungen De Standaard, Het Laatste Nieuws und De Morgen in ihren Dienstagsausgaben, zielt die größte Mehrheitspartei in der Landesregierung, die N-VA, in dieser Hinsicht eher auf 2030.