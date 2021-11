Premier De Croo: "Wir müssen der Klimakrise gemeinsam die Stirn bieten oder wir werden den Kampf nicht gewinnen"

Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Video) sagte am Dienstag bei der UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow, dass die Beiträge unseres Landes am internationalen Klimafonds, mit dem ärmeren Ländern beim Kampf gegen den Klimawandel geholfen wird, um 60 % angehoben werden. Zudem, so De Croo, werde sich Belgien mit 200 Mio. € am Kampf gegen die Rodung der Regenwälder beteiligen. Sehen Sie die Ansprache De Croos in unserem Video (in Englisch).