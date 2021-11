Union bleibt Tabellenführer - Erster Saisonsieg für Beerschot

Aufsteiger Union Saint-Gilloise aus Brüssel bleibt an der Spitze der Tabelle in der ersten belgischen Fußball-Liga. Die Brüsseler gewannen am 13. Spieltag mit 0:2 bei AA Gent. Tabellenschlusslicht Beerschot aus Antwerpen gewann mit 3:0 gegen Aufsteiger RFC Seraing, bleibt aber weiter akut abstiegsbedroht Letzter.