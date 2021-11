Béa Diallo: Ex-Boxer und Lokalpolitiker aus Brüssel wird Minister in Guinea

„Ich will meine Landsleute nicht länger im Mittelmer sterben sehen oder erleben, wie sie als Sklaven in Libyen enden. Darum habe ich nach reiflicher Überlegung mit meiner Familie, mit meiner politischen Partei in Belgien und mit meinen Kollegen in Elsene beschlossen, um Teil der Regierung in Guinea zu werden“, so Diallo.

Er setzte keinen Schlussstrich unter seinem politischen Engagement in Brüssel, so Béa Diallo, doch als Minister für Sport und Jugend wolle er Projekte strukturieren, mit denen den Jugendlichen in Guinea Hoffnung geboten werden soll, u.a. über den Fußball: „Die Herausforderungen in Guinea sind so enorm, dass ich wohlwollend auf den Aufruf meiner Heimat reagiere.“

Die Brüsseler PS wünscht Béa Diallo Erfolg bei der Aufgabe, seinem Volk in Guinea dienen zu wollen. Einen Nachfolger im Stadtrat von Elsene hat die Partei noch nicht bestimmt.