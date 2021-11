Bilder aus Löwen: Wie die Turmspitze eines Wohnturms vom Dach geholt wird

In der Universitätsstadt Löwen in der Provinz Flämisch-Brabant wird an diesem Mittwoch die Turmspitze des sozialen Wohnturms im Stadtteil Sint-Maartensdal zwecks Restaurierung mit einem Kran abmontiert und nach unten gebracht. Dies ist kein leichtes Unterfangen, wie die ersten Bilder dieser Vorgangs zeigen.