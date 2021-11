Flanderns Klimaplan bleibt weiter aus: Regierungsgespräche werden fortgesetzt

In Flandern ist inzwischen die Mehrheit der Neubauten in Sachen Verbrauch nachhaltig, doch bei den alten Häusern und Wohnungen liegt noch einiges im Argen. Hier geht noch zu viel Energie verloren und hier wird noch zu viel CO² ausgestoßen. Die Landesregierung will hier strenger vorgehen, z.B. mit einer Renovierungspflicht. Das soll in erster Linie der Fall sein beim Verkauf von schlecht isolierten Häusern mit einem schwachen EPC-Energielabel E oder F. Neue Besitzer sollen 5 Jahre Zeit bekommen, um mindestens das Label D zu erreichen, wie Landesenergieministerin Zuhal Demir (N-VA) fordert.

Parallel dazu arbeitet Landeswohnungsbauminister Matthias Diependaele (N-VA) an einem Vorschlag, das Besitzer von schlecht isolierten Wohnungen und Häusern im Allgemeinen zu einer nachhaltigen Renovierung gedrängt werden sollen, doch die Koalitionspartner wollen nicht, dass die Behörden „bei Hausbesitzern einfallen“, um zu kontrollieren. Allerdings sollen strengere Normen bei zu vermietenden Wohnungen und Häusern für die Besitzer eingeführt werden. Eine weitere Idee, der die Koalitionspartner zugeneigt sind, ist eine Vorschrift bei Neubauten, dass schon ab 2023 nur noch elektrische Heizungen (Wärmepumpen, Solarenergie…) zugelassen sein sollen und dass dementsprechend keine Gasanschlüsse mehr gelegt werden. Ob dies allerdings bereits 2023 eingeführt werden kann, ist zu bezweifeln.

(Lesen Sie bitte unter dem Video weiter)