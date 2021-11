Nach dem Atomausstieg in Belgien: Mit Düsentriebwerken die Stromversorgung sichern?

Die Zuschüsse, die eingesetzt werden, um die Stromversorgung in Belgien im Zuge des Atomausstiegs 2025 zu gewährleisten, gehen offenbar nicht nur an Gaskraftwerke oder an Batterieparks, in denen nachhaltig gewonnene Elektrizität gespeichert werden soll. Der Staat sieht auch Gelder für Anlagen vor, die mit ausgedienten Düsentriebwerken von Flugzeugen Strom produzieren, was eine nicht gerade umweltfreundliche Maßnahme ist.