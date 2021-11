Tod nach Studententaufe: Toxikologische Untersuchung muss Deutlichkeit bringen

Der 19 Jahre alte Student, der am vergangenen Wochenende nach einer Studententaufe in Gedinne in der Provinz Namür gestorben ist, starb nicht durch Unterkühlung, durch einen Sturz oder durch Gewalteinwirkung. Dies gab die Staatsanwaltschaft nach der Autopsie des Leichnams bekannt. Eine toxikologische Untersuchung soll mehr Deutlichkeit bringen. Möglicherweise starb der 19-Jährige an einer Alkoholvergiftung.