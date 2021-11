Zwei Personen lebensgefährlich verletzt nach brutalem Überfall in ihrer Wohnung

In Steenokkerzeel in der Provinz Flämisch-Brabant ist es, wie jetzt erst bekannt wurde, bereits am vergangenen Freitag zu einem brutalen Einbruchsüberfall in einer Wohnung gekommen, bei dem zwei Personen lebensgefährlich verletzt wurden. Inzwischen konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen, von denen eine Person ein Verwandter eines der Opfer ist.