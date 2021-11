Beispiel Löwen: Notaufnahmen müssen immer öfter stark alkoholisierte Patienten betreuen

Schwere Belastung für das Pflegepersonal - Warnung vor Alkoholsucht

Dass pro Tag etwa 5 alkoholisierte Patienten jeweils in den beiden Krankenhäusern von Löwen landen, stellt für das Pflegepersonal in der Notaufnahme eine zusätzliche Belastung dar, da solche Personen zumeist stärker beaufsichtigt werden müssen: „Zumal sie in der Phase, in der sie nüchtern werden, unruhig sind. Sie ziehen die Infusion ab und versuchen früher das Krankenhaus zu verlassen. Und Mitarbeiter der Notaufnahme, die diese Patienten betreuen müssen, können wir nirgendwo anders mehr einsetzen.“

Professorin Verelst (und nicht nur sie) warnt vor der zunehmenden Alkoholsucht und setzt auf mehr Prävention. Die nüchtern gewordenen Patienten in ihrer Notaufnahme in der Uniklinik werden denn auch vor dem Verlassen der Einrichtung auf die Folgen von Alkoholmissbrauch hingewiesen: „Wer jung mit dem Trinken anfängt, der hat größere Chancen, später selbst ein problematischer Trinker zu werden. Wir halten es deshalb für in gesellschaftlicher Hinsicht wichtig, um Kinder und Jugendliche auf die Gefahren hinzuweisen, die Alkohol mit sich bringt.“