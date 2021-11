Champions League: Club Brügge muss sich Manchester City mit 4:1 beugen

Nach einer Viertelstunde Spielzeit sorgte Phil Foden für die Führung der Gastgeber, doch nur 2 Minuten später glich John Stones mit einem Eigentor für ManCity aus. Dabei blieb es bis zur Pause. Charles De Ketelare (Foto oben) hatte kurz nach Wiederanpfiff das 1:2 auf dem Fuß, doch daraus wurde nichts. Ganz im Gegenteil. Im Konter nach dieser Spielphase konnte Riyad Mahrez das 2:1 für Manchester erzielen.

Danach hatten die Gäste aus Brügge keine echte Chance mehr und Raheem Sterling traf in der 72. Minute zur Vorentscheidung. Gabriel Jesus gelang in der Nachspielzeit sogar noch das 4:1. Auffälligster Spieler bei ManCity war João Cancelo, der gleich drei Assists geben konnte.

Weitere herbe Niederlage

Club Brügge wollte eine herbe Niederlage, wie das 1:5 im Hinspiel, dieses Mal vermeiden, doch Manchester City, wo Kevin De Bruyne zunächst auf der Bank blieb und erst später eingewechselt wurde, war eindeutig besser. Vor allem die Brügger Defensive ließ hier zu wünschen übrig.

Gleichzeitig erzielte RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain noch ein 2:2-Unentschieden, holte also in der Champions League-Gruppe A am 4. Spieltag einen ersten Punkt. ManCity führt mit 9 Punkten gefolgt von PSG mit 8 Zählern. Auf Rang 3 steht Club Brügge mit 4 Punkten und am Tabellenende findet sich RB Leipzig mit 1 Zähler. Das bedeutet, dass es für den Club eng wird, um danach in der Europa League weitermachen zu können. Das Rückspiel gegen RB ist für den Club also schon "ein kleines europäisches Finale..."