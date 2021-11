Corona in Belgien: Rund 340 Patienten werden auf Intensivstationen behandelt

Die Zahl der neuen Ansteckungen durch das Coronavirus Covid-19 steigt an und es werden immer mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen. Täglich werden im Durchschnitt rund 130 Patienten eingeliefert und aktuell liegen über 1.850 Corona-Patienten im Krankenhaus, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano angibt. Der R-Wert liegt in Belgien derzeit bei 1,18.