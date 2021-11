Todesfall Mawda: Schießender Polizist auch in Berufung verurteilt

Zwar hatte der angeklagte Polizist vor einem Jahr vor Gericht ausgesagt, dass er nicht gewusst habe, dass in dem Fahrzeug Flüchtlinge und deren Kinder waren. Er habe keine Zeit gehabt, zu überlegen und sich dazu entschlossen, um sich und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen, auf den Reifen des Lieferwagens zu schießen.

Nach dem erstinstanzlichen Prozess verurteilte ihn das Gericht zu einem Jahr Haft zur Bewährung, doch es deutete sich schon damals an, dass der Polizist in Berufung gehen würde. Er und seine Verteidigung wollten in Berufung einen Freispruch erzielen, was aber nicht gelang.

Der Appellationshof von Mons war ebenfalls der Ansicht, dass der Polizeibeamte die möglichen Gefahren seines Handels habe erkennen müssen: „Nur in extremen Fällen ist es gerechtfertigt, auf ein sich bewegendes Fahrzeug zu schießen und eine Rechtfertigung war in diesem Fall nicht gegeben.“ Aber, in Berufung wurde die Bewährungsstrafe des Polizisten von einem Jahr auf 10 Monate gesenkt.