Krankenhausphase 1A: Wird die 4. Corona-Welle nicht so intensiv wie die vorherigen Wellen?

Das bedeutet, dass angesichts der steigenden Zahlen die Phase 0 überschritten wurde, in der die Krankenhäuser 15 % ihrer Intensivbetten für Corona-Patienten bereithalten müssen. Phase 1A bedeutet, dass 25 % der IC-Betten Corona-Patienten vorbehalten sind.

Aktuell werden in Belgien über 1.850 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, von denen rund 340 intensiv behandelt werden müssen - die höchste Zahl seit Anfang Juni. Fachleute gehen bisher nicht davon aus, dass es zu 500 IC-Patienten mit Covid-19 kommen wird. In einigen belgischen Kliniken wurden aber bereits Operationen, die längere Intensivphasen zur Folge gehabt hätten, ausgesetzt und verschoben. Das ist der Fall z.B. in der Uniklinik in Löwen und im Jessa-Krankenhaus in Hasselt.

Die Universitätsklinik Gent (UZ Gent) will keine Krankenhausbetten mehr für Corona-Patienten freihalten. Hier heißt es, man werde angesichts von weniger schlimmen Krankheitsverläufen keine Sonderbehandlung mehr für Patienten, die sich mit Covid-19 infiziert haben, vorsehen, sondern alle Behandlungen zur Not auch gemischt vornehmen.

Ein Problem der Krankenhäuser ist auch, dass sie nicht selten über weniger Personal in den Corona-Abteilungen und in den anderen Bereichen verfügen können. Viele Mitarbeiter sind wegen völliger Überlastung krankgeschrieben und andere haben schlichtweg im Zuge von Corona gekündigt und den Job gewechselt.

Der Intensivmediziner der Universitätsklinik von Löwen (UZ Leuven), Geert Meyfroidt, sagte dazu: „Die Erwartung ist nicht, dass das eine genau so große Proportion annehmen wird, wie die letzte Welle und dies dank der Impfungen.“

Doch dass es zu einem Niveau kommen wird, bei dem Covid-19 einen Impakt auf die andere Gesundheitsversorgung haben wird, ist nicht zu vermeiden: „Die Hoffnung ist, dass wir unter 500 Betten bleiben können, wodurch eine Kombination von Covid-Pflege und anderer Pflege möglich ist, die vernünftig bleibt.