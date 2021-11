"Woche für Deutsch": Podiumsdiskussion zur deutschen Sprache in Belgien in Antwerpen

Mehr als 85.000 Schulkinder erlernen in Belgien die deutsche Sprache, davon ungefähr 66.000 an 500 Schulen in Flandern. Auch an vielen Hochschulen und Universitäten lernen tausende Studierende Deutsch als Fremdsprache oder studieren Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften.

Wie hat sich die Zahl der Deutschlernenden in den letzten Jahren entwickelt? Welche Aktionen und Ansätzen gibt es, um vor allem junge Belgier für die deutsche Sprache zu begeistern? Was kann Deutsch den Schulkindern und Studierenden beruflich bieten? Diese und ähnliche Fragen werden während der Podiumsdiskussion besprochen. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft in Brüssel organisiert wird, ist gleichzeitig auch der Auftakt der „Woche für Deutsch“.