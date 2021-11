"Dann bricht das System zusammen": Gesundheitsminister Vandenbroucke zur Entwicklung der Coronakrise

Gesundheitsminister Vandenbroucke versteht die Frustration in den Krankenhäusern, doch er hält die Genter Uniklinik doch für unkollegial. Wenn sich alle Krankenhäuser so verhalten würden, so der flämische Sozialist, dann breche das System zusammen:

„Man weiß leider, dass in den kommenden Tagen mehr Covid-Patienten kommen werden und das ist natürlich sehr schade. Denn dass bedeutet, dass andere Patienten, die eine Behandlung brauchen, darauf warten müssen und dass diese verschoben werden kann… Und dass man dies auch verschieben muss. Das ist sehr schmerzlich.“

Doch zu sagen, dass man keine Betten mehr freihält, geht Vandenbroucke dann doch zu weit: „Das bedeutet, dass man Leute auf den Gang legen muss. Wenn alle Krankenhäuser machen würden, was Gent sagt, dann bricht das System morgen zusammen.“