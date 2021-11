Virologe Steven Van Gucht warnt vor hohem Druck auf das Gesundheitswesen

Die Coronazahlen steigen inzwischen weniger schnell in der Wallonie und in der Brüsseler Haustadt-Region, doch in Flandern gehen sie rasant nach oben. Und dadurch steigt auch hier der Druck auf die Krankenhäuser. Der Virologe und Leiter des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano, Steven Van Gucht (Foto) erinnert daran, dass die Zahl der Krankenhaus- bzw. der Intensivbetten in der Theorie besser klingt, als in der Realität.