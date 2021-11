Flanderns Klimaplan steht: Bis 2030 soll der CO²-Ausstoß um 40 % gesenkt werden

Kritik

In den Augen der Opposition im flämischen Landesparlament ist der Klimaplan der Regierung nicht ambitioniert genug. Die Landesregierung entkomme ihrer eigenen Verantwortung und stelle stattdessen den Bürger vor schwierige Entscheidungen. Die Menschen im Land würden zu Verpflichtungen gedrängt und müssten mit Verboten zurechtkommen, hieß es fast gleichlautend von Seiten der linksextremen PVDA und der Grünen (Groen). Auch die ersten Reaktionen der sozialistischen Partei Vooruit und des rechtsradikalen Vlaams Belang klangen am Donnerstagabend sehr negativ.

Der flämische Wirtschafts- und Unternehmerverband Voka ist in seiner Kritik nuancierter: „Die flämische Regierung legt zurecht den Fokus auf Nachhaltigkeit bei Gebäuden und auf den Shift hin zu einer mehr emissionsfreien Mobilität. Wirtschaftliche Subsidien werden an einen Klimaplan gebunden, doch dies alles darf anderen Investierungen, z.B. in Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder Cybersicherheit nicht im Wege stehen.“ Aber, Voka kann nicht verstehen, dass die flämische Landesregierung weiter eine Kilometerabgabe ablehnt: „Das Fehlen einer intelligenten Kilometerabgabe ist kurzfristig eine falsche Note in den Plänen. Wie viele Studien, die den günstigen Effekt einer Kilometerabgabe auf die Stauproblematik aufzeigen, müssen noch nötig sein?“

Bei der Umwelt- und Naturschutzorganisation Greenpeace ist man der Ansicht, dass das Vorhaben, den Ausstoß von Treibhausgasen um 40 % „absolut unzureichend“. Das gemeinsame europäische Ziel liege bei 55 % und Klimawissenschaftler würden uns schon jetzt dazu anspornen, noch ambitionierter zu sein, so Geenpeace.