Genk erzielt gegen West Ham United ein 2:2 - Antwerp verliert gegen Fenerbahçe mit 0:3

KAA Gent vs. Partisan Belgrad

Gent hat den Gruppensieg in der Conference League Gruppe B nach dem 4. Spieltag noch nicht in der Tasche. Gegen Belgrad hatten die Gastgeber lange das Heft in der Hand, doch das erste Tor fiel für die Serben, als Slobodan Uroševic in der 67. Minute nach einem schön ausgeführten Konterspiel zur Führung traf. Der eingewechselte Tarik Tissoudali sorgte aber in der 81. Minute für den Ausgleich und damit für einen wichtigen Punkt für seine Mannschaft.

Gent-Trainer Hein Vanhaezebrouck war nach dem Spiel gegen Belgrad nicht sauer auf seine Mannschaft, wegen des ausgebliebenen Sieges, sondern auf den Zustand des Spielfeldes im eigenen Stadion: „Das war deutlich nicht zu unserem Vorteil…“

Für die Statistiker: Partisan Belgrad hat bisher in europäischen Fußballwettbewerben noch nie gegen eine belgische Mannschaft gewinnen können. Das war auch jetzt nicht der Fall. In der Gruppe B trennten sich der FC Fiora und Anorthosis Famagusta mit einem 2:2-Unentschieden. Das bedeutet, das Gent nach 4 Spieltagen mit 10 Punkten vor Belgrad führt. Die Serben haben 7 Punkte auf dem Konto. Flora und Famagusta haben bisher jeweils 2 Punkte erspielt.