Länger arbeiten soll die Norm sein, doch in Belgien stagniert das durchschnittliche Rentenalter weiter

„Diese Zahlen zeigen, dass die Belgier verfrüht in Rente gehen, sobald das möglich ist. Seit Beginn der Coronakrise gehen die belgischen Arbeitnehmer sogar früher in Rente“, so Ellen Van Grunderbeek von Acerta gegenüber VRT NWS: „Viele haben jetzt durch Kurzarbeit, Homeoffice oder durch die Gefahr von Ansteckung am Arbeitsplatz oder aus anderen Gründen schneller diesen Schritt getan.“

Die Zahlen des Personaldienstleisters zeigen, dass Arbeiter im Durchschnittsalter von 62 Jahren und 8 Monaten in Pension gehen und Angestellte im Alter von durchschnittlich 63 Jahren und 9 Monaten. Hierbei gibt es zwischen Frauen und Männern übrigens kaum Unterschiede. Beschäftigte aus der Baubranche gegen am frühesten in Rente, Personal aus der Gastronomie und Mitarbeiter aus dem sozio-kulturellen Bereich arbeiten in Belgien am längsten.

Das gesetzliche Rentenalter

Das durchschnittliche Rentenalter in Belgien bleibt seit etwa 2017 mehr oder weniger konstant, auch wenn sich die Politik darum bemüht, die Leute länger arbeiten zu lassen. Die belgische Bundesregierung fördert mit bestimmten zielgerichteten Programmen dieses Vorhaben - mit eher zurückhaltendem Erfolg.

Hierzulande liegt das gesetzliche Rentenalter bei 65 Jahren und wird in den kommenden Jahren schrittweise angehoben: 66 Jahre ab 2025, 67 Jahre ab 2030. Ausnahmen gelten für Arbeitnehmer, die eine berufliche Laufbahn von 42 Arbeitsjahren hinter sich haben.