Wie soll die Landwirtschaft in Flandern den Klimaplan der Landesregierung umsetzen?

Im Wesentlichen sehen die Klimapläne der flämischen Landesregierung für die Landwirtschaft Folgendes vor: Die Latte höher gelegt. Hier muss im Allgemeinen 10 % weniger Schadstoffausstoß erreicht werden, als bisher festgelegt.

Bis 2030 muss der Ausstoß von Methan (z.B. in der Rinderzucht und -haltung) um 30 % verringert werden. Dies soll u.a. über eine Anpassung des Futters für Kühe und Rinder geschehen, damit diese weniger Methan ausstoßen. Zudem sollen die Ausscheidungen der Kühe und Rinder in den Ställen besser aufgefangen werden, um danach in die Wiederverwertung zu gelangen.

Ab 2023 werden zudem die Zuschüsse für kleine Gaskraftwerke, die in der Landwirtschaft genutzt werden, um Wärme und Strom zu produzieren, abgeschafft.

Dass der Viehbestand in Flandern nicht abgebaut werden muss, freut den Bauernbund. Das bedeutet, dass die Zucht von Schweinen, Kühen und Rindern in den kommenden Jahren nicht heruntergefahren wird.

Das bedauert allerdings der flämische Bund für eine bessere Umwelt, BBL, wie dessen Sprecher Tycho Van Hauwaert gegenüber VRT NWS angibt: „Jetzt wird auf eine Anzahl technischer Maßnahmen zurückgegriffen und das bedeutet nicht, dass die Stickstoffproblematik und das Methanproblem, das vom Viehbestand ausgeht, gelöst wird.“