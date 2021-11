Ende der Herbstferien: langes Warten am Flughafen wegen Rückkehrer und Kontrolle des PLF-Formulars

Die Bundespolizei rechnet mit langen Wartezeiten an belgischen Flughäfen, da an diesem Wochenende viele Reisenden aus den Herbstferien zurückkehren und das Passenger Locator Form kontrolliert wird. "Wir appellieren daher an die Reisenden, das Formular so gut wie möglich auszufüllen, damit die Kontrollen reibungslos ablaufen", sagte An Berger, Sprecherin der belgischen Bundespolizei.