Flämische Umweltministerin fährt nicht nach Glasgow: Kabinettschef hat Corona

"Das ist natürlich eine schlechte Nachricht", reagierte Demir: “Wir haben in den letzten Wochen sehr hart mit allen Kollegen zusammengearbeitet, aber die Regeln gelten für alle. Ich bin zwar geimpft und wurde getestet, aber das Passenger Locator Form ist eindeutig. Wenn Sie in den letzten 14 Tagen mit einer infizierten Person in Kontakt waren, darf nicht reisen. In sechs Tagen muss ich mich erneut testen lassen.”

Die Ministerin wird allen Sitzungen per Konferenzschaltung beiwohnen. In Glasgow müssen sich die belgischen Behörden von Bund und Ländern noch auf einen gemeinsamen Plan einigen.