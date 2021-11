Klimaministerin Khattabi: Flandern tut nicht genug. Brüssel und Wallonie können die Lücke nicht auffüllen

Wenn Belgien die europäische Norm nicht erreicht, muss unser Land Emissionsrechte bezahlen. "Flandern treibt Belgien de facto zur Zahlung von Emissionsrechten an. Die föderale Regierung wird über diese Rechnung mit den Regionen verhandeln müssen".

Die flämische Energieministerin Zuhal Demir (N-VA) konterte am Freitagabend in Terzake und sagte, dass Flandern “tut, was es tun muss". "Die Europäische Union fordert von Belgien eine 47-prozentige Senkung, aber das ist noch nicht das letzte Wort. In Flandern sind wir bereit, das Ziel von 35 auf 40 Prozent hochzuschrauben. Das ist nicht einfach. Aber mit diesen Maßnahmen haben wir ein ausgewogenes Paket".

Was die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen bis 2030 betrifft, so fordert Ministerin Demir Europa auf, die für Belgien festgelegten Ziele zu überprüfen.