Mitglieder von Extinction Rebellion protestieren im Regierungsviertel und legen sich auf die Straße

Auf dem Platz vor der Brüsseler Oper hatten Youth for Climate und Oxfam Belgien zwei Laufbänder aufgestellt und forderten Passanten auf, diese zu benutzen, um symbolisch an dem großen Protestmarsch in Glasgow teilzunehmen. Fotos von den Teilnehmern, die mit Slogans und Symbolen des Kampfes gegen den Klimawandel bestückt waren, wurden nach Glasgow geschickt.