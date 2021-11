Rekordzahl Migranten und Flüchtlinge überquert den Ärmelkanal nach England

Zwischen Montag- und Mittwochnacht waren mehr als 1.000 Migranten und Flüchtlinge vor der französischen Küste aufgegriffen. Allein am Mittwoch zählte die britische Regierung 853 Menschen, die es geschafft haben. Die meisten von ihnen strandeten in kleinen Booten in Großbritannien, nachdem sie die viel befahrene Wasserstraße mit sehr wechselhaften Wetterbedingungen überquert hatten.

Vor der französischen Küste war am Mittwoch auch ein Mann bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden. Später wurde er für tot erklärt. Ein anderer Mann fiel von einem Boot ins Meer und wird seitdem vermisst. Auch an einem Strand westlich von Calais wurde eine Leiche angespült. In der Nähe fand die Polizei ein mit Wasser gefülltes Boot und zwei unterkühlte Überlebende.