Mehr als eine Million Übernachtungen: Herbstferien haben dem Küstentourismus gutgetan

Die belgische Küste hat während der Schulferien rund 1,1 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Am ersten Ferienwochenende, das wegen des Feiertags am Montag, dem 1. November, drei Tage dauerte, liefen die Übernachtungen besonders gut: Die Auslastung der Hotels war etwas höher als an den guten Wochenenden im September, mit rund 90 Prozent belegten Zimmern am Samstag- und Sonntagabend.

Die Küste zog auch diejenigen an, die lieber ein Ferienhaus buchten. Die Vermietungen stiegen um 10-15 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr, als der Lockdown galt. Auch der Tagestourismus legte gute Zahlen mit: Rund 450 000 Menschen entschieden sich für einen Ferientag am Meer.