Aufsteiger Union bleibt an der Tabellenspitze - Club Brügge "nur noch" Dritter

Union Saint-Gilloise aus Brüssel (Foto) bleibt auch nach dem 14. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga an der Tabellenspitze. Der Aufsteiger gewann am Wochenende mit 4:0 gegen den SC Charleroi. Titelverteidiger Club Brügge muss sich nach dem 2:2 gegen Standard Lüttich mit dem dritten Platz zufriedengeben und Antwerp vor sich dulden. „Great Old“ gewann mit 2:0 gegen Rekordmeister RSC Anderlecht.