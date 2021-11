Die Diskussion ist offen: Sollen die Sommerferien in den Schulen verkürzt werden?

Nach einem Bericht der flämischen Sonntagszeitung De Zondag sind 57 % der Eltern von schulpflichtigen Kindern dafür, die Sommerferien um zwei Wochen zu verkürzen. 43 % der Eltern sehen dies allerdings anders und wollen die zweimonatigen Ferien beibehalten.

Laut De Zondag sind die Befürworter kürzerer Sommerferien der Ansicht, dass die Schulkinder in so langer Ferienzeit zu viel Unterrichtsstoff wieder vergessen, dass sie zudem ihre Freunde, die sie in der Schule haben, vermissen und dass es zu schwer ist, die Kinder so lange zu beaufsichtigen.

Die, die die langen Sommerferien beibehalten wollen, argumentieren, dass es einfacher sei, die Sommerferien zu organisieren, denn es gebe entsprechende Betreuungsangebote – z.B. Pfadfinder, Sommer- und Sportcamps usw. Für sie wäre es problematischer, anderweitig verlängerte Ferien zu organisieren.

Im französischsprachigen Teil Belgiens (auch im französischsprachigen Unterrichtsbereich in Brüssel) werden die Sommerferien im kommenden Jahr um zwei Wochen um die beiden letzten Augustwochen verkürzt. Im Gegensatz dazu werden die Krokusferien (zu Karneval) und die Herbstferien (an Allerheiligen) jeweils um eine auf zwei Wochen verlängert.

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien ist dieses Thema ebenfalls auf der Tagesordnung, doch laut unserer deutschsprachigen Kollegen des BRF hat eine repräsentative Umfrage hier ergeben, dass 56 % der Eltern gegen einen solchen Schritt sind.