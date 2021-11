Ende der Herbstferien: Wo gilt die Mundmasken- und die Coronapass-Pflicht?

In den Sekundarschulen in der Wallonie, in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien und in der Brüsseler Hauptstadt-Region müssen Lehrer und Schüler ab diesem Montag wieder permanent einen Mundnasenschutz tragen, also auch im Unterricht (in Brüssel ist diese Regel nie abgeschafft worden). In den Primarschulen gilt dies nur für Lehrpersonen und nicht für die Schüler.

Flandern verzichtet allerdings vorerst auf die Maskenpflicht in den Sekundarschulen. Nur die Schüler des 5. und 6. Sekundarschuljahrs müssen einen Mundnasenschutz tragen.