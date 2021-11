Glasgow: Belgien gibt der EU die Zustimmung, um der "High Ambition Coalition" beizutreten

Inzwischen hat auch Belgien der EU die Zustimmung gegeben, den Beitritt zu dieser Koalition zu vollziehen. Allerdings verzögerte das belgische Bundesland Flandern diese Zustimmung unseres Landes. Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA) wollte erst untersuchen, welche juristischen und finanziellen Verpflichtungen in Flandern damit eingegangen werden. Kurz vor der Unterzeichnungs-Deadline stimmte sie aber ebenfalls zu.

Flandern hat sich bereits einmal quergestellt

Das ist nicht das erste Mal, dass sich Flandern in der Frage der „High Ambition Coalition“ querlegt. Vor einiger Zeit stand dieser Beitritt schon einmal auf der Tagesordnung, doch damals erfolgte aus Belgien auf Druck Flanderns keine Zustimmung für eine entsprechende Zustimmung. Jetzt stimmen Belgien und Flandern zu, doch es könnte an Polen scheitern, denn dieses kohleabhängige EU-Land will nicht zustimmen und das bedeutet, dass die EU diesem Länderverband letztendlich doch nicht beitreten kann.