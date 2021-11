Wirtschaft und Corona: Höhere Umsätze aber zunehmende Personal- und Materialprobleme

Der Umsatz der Unternehmen in Belgien ist derzeit höher als vor der Coronakrise - bis zu 9 % höher als im Oktober 2019, also vor der Krise. Doch die Wirtschaft leidet unter Problemen, die vor allem an einem Mangel an Arbeitskräften liegen und die durch Nachschubschwierigkeiten bei Rohstoffen und Bauteilen verursacht werden.