Belgien sinkt im Klimaschutz-Ranking weiter nach unten und steht jetzt hinter China

Kein gemeinsames belgisches Klima-Gesamtprojekt?

Inzwischen sieht es so aus, als sei kein wirkliches belgischen Klimaprojekt, an dem Bund, Länder und Regionen beteiligt sein könnten, in Sicht. Bisher konnten sich die beteiligten Regierung nicht auf eine Aufteilung der Aufgaben und Lasten in Sachen Klimaschutz einigen.



Philippe Henry (Ecolo), der wallonische Umweltminister, ist der Ansicht, dass die verschiedenen Standpunkte zu weit auseinanderliegen würden. Seine flämische Amtskollegin Zuhal Demir (N-VA) gibt hingegen an, man werde die entsprechenden Gespräche Ende der Woche fortsetzen.

Eine Einigung noch vor dem Ende des Weltklimagipfels in Glasgow scheint also nicht wirklich im Bereich des Möglichen zu sein… Dafür liegen schon die Anstrengungen zu weit auseinander. Während der Rest Belgiens gleichlautend mit der Europäischen Union bis 2030 den Schadstoffausstoß um 47 % senken will, arbeitet Flandern mit einem Wert von 40 %.