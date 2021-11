Belgiens Hoher Gesundheitsrat empfiehlt zweite Impfung für Personen, die Johnson & Johnson erhalten haben

Diese beiden Vakzine sind die einzigen Impfstoffe, die in Belgien noch verimpft werden und nach Ansicht von Fachleuten sind diese Produkte perfekt sicher und schützen zielsicher vor Covid-19. Am Mittwoch treffen sich die Gesundheitsminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien, wobei das Thema dritte oder Booster-Impfung auf der Tagesordnung steht. Dort wird die Empfehlung des Hohen Gesundheitsrates besprochen und wohl auch umgesetzt.

Möglicherweise werden auch die Landsleute von einer Booster-Impfung profitieren können, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen Corona geschützt wurden. Doch derzeit liegen dem Hohen Gesundheitsrat noch keine schlüssigen wissenschaftlichen und medizinischen Beweise vor, dass dies schon jetzt erforderlich ist.

Der Schutz der beiden AstraZeneca-Impfungen nimmt zwar im Laufe der Zeit ebenfalls ab, doch das gilt auch für Impfungen mit Moderna und BioNtech/Pfizer. Deshalb wird der Gesundheitsrat in einigen Wochen darüber kommunizieren, ob eine dritte Impfung bei allen in Belgien verabreichten Impfstoffen empfehlenswert ist.