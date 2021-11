Etwa jeder 6. Beschäftigte in Belgien hat eine ausländische Nationalität

Die meisten ausländischen Arbeitskräfte, die in Belgien beschäftigt sind, kommen aus Frankreich. Zwischen 2012 und diesem Jahr stieg deren Zahl von 3,43 % auf 3,83 %. Im Gegensatz dazu nahm die Zahl der britischen Beschäftigten in Belgien ab. Dies ist wohl auch dem Brexit geschuldet. 2012 0,35 % waren aller Arbeitnehmer aus dem Ausland in Belgien noch Briten. Heute sind es nur noch 0,25 %. Noch stärker ist der Rückgang bei den Italienern. Hier ging die Zahl von 2,5 % auf 2,09 % zurück.

Dagegen ist eine deutliche bis starke Zunahme der Arbeitskräfte aus Osteuropa festzustellen. Die Zahl der Beschäftigten aus Rumänien oder Bulgarien hat sich seit 2012 glatt verzehnfacht (+92 %). Die Zahl der osteuropäischen Arbeitskräfte in unserem Land ist seit dem von 1,39 % auf heute 2,68 % gestiegen. Eine Ausnahme bilden allerdings die Polen. Hier stieg die Zahl bis 2017 auf 1 % der ausländischen Arbeitskräfte, um danach wieder bis auf heute 0,85 % zurückzugehen.

Wim Demey von Partena sagte dazu gegenüber der Gratiszeitung für Pendler im ÖPNV, dass die ausländischen Beschäftigten ein wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaft seien: „Der gesellschaftliche Wandel, den der Brexit und das Coronavirus mit sich gebracht haben, hatten einen langsameren Impakt auf deren Anzahl in Belgien. Wir gehen aber davon aus, dass es zu einem allgemeinen Wegzug ähnlich dem durch den Brexit kommen wird.“ Dies setzt die hiesige Wirtschaft, die ohnehin unter einem deutlichen Mangel an Arbeitskräften und erst recht an Facharbeitern leidet, weiter unter Druck.