Flanderns Gesundheitsagentur wurde erst Anfang Juni über die PFOS-Umweltverschmutzung bei 3M informiert

Dirk Dewolf, der Generaldirektor der flämischen Landesagentur für Pflege und Gesundheit, gab gegenüber dem parlamentarischen PFOS-Ausschuss an, bis Anfang Juni 2021 nichts von den PFOS-Verunreinigungen rund um das Werk des US-Chemiekonzerns 3M in Zwijndrecht bei Antwerpen gewusst zu haben. In diesem Zusammenhang unterstrich Dewolf, dass seine Behörde über zu wenig Personalstärke verfügt, um dieser Problematik so zu folgen, wie es notwendig wäre.