Konzertierungsausschusses zur Coronakrise am 19. November - Verzögerung beim Pandemiegesetz?

Der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien zur Coronakriese kommt am 19. November erneut zusammen. Dies war am Montagabend aus dem Kabinett von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) zu hören. Dann wird der Stand der Dinge der Corona-Pandemie in unserem Land erneut analysiert. Die Opposition im belgischen Bundesparlament fordert unterdessen eine zweite Lesung des Pandemiegesetzes. Dies könnte für eine Verzögerung sorgen und für das Verfallen der geltenden Corona-Maßnahmen.