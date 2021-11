Prinzessin Delphine nimmt für einen guten Zweck an "Dancing with the stars" teil

Prinzessin Delphine (Foto mit ihrem Tanzpartner Sander Bas) nimmt dieses Jahr am Tanzwettbewerb „Dancing with the stars“ beim flämischen Privatsender Play4 teil. Die Halbschwester von König Philippe wagt sich nicht einfach so auf die Tanzfläche sondern sie unterstützt damit die Organisation „Make-A-Whish“, um einem Jungen einen Traum zu erfüllen.