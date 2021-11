Am Abend vor dem 11. November, dem Feiertag zum Ende des Ersten Weltkriegs, beginnt in Gent das Lichtfestival. Solche Lichtspektakel mag es in vielen Städten in Flandern geben, doch das Lichtfestival von Gent ist eines der allerersten Events dieser Art und es gehört wohl zu den größten Lichtfestivals. Unsere Videobilder und Fotos zeigen Impressionen von der Generalprobe am Dienstagabend.