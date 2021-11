Der Pflegesektor wird dazu aufgerufen, sich gegen die Grippe impfen zu lassen

Die Jan Palfijn-Klinik in Gent hat sich dazu etwas originelles einfallen lassen. Sie zettelt einen „Streetfight“ an und teilte das Krankenhaus in verschiedene Straßen auf. Diese Straßen sollen im Wettbewerb um die meisten Grippeimpfungen quasi gegeneinander antreten. So hofft z.B. diese Klinik, bis zu 80 % des eigenen Personals gegen die Grippe impfen zu können.

Gerade diese Einrichtung hat in dieser Hinsicht einen guten Ruf zu verteidigen, denn hier haben sich 97 % der Beschäftigten gegen das Coronavirus Covid-19 impfen lassen. Und letztes Jahr waren 78 % des Personals schon dabei, als es um die Grippeimpfung ging.

Aber heute befürchtet Klinikleiter Dr. Louis Ide eine gewisse „Impfmüdigkeit“ bei seinen Leuten: „Trotzdem setzen wir alles daran, um unsere Patienten und uns selbst maximal gegen die Grippe zu schützen. Wir sehen jedes Jahr eine kostenlose Impfung für die Ärzte, das Pflegepersonal und die Ehrenamtlichen vor, doch sich impfen zu lassen, bleibt jedem selbst überlassen.“

Nach Ansicht von Dr. Ide bleibt die Grippe hierzulande ein unterschätztes Virus und es sterben jedes Jahr Menschen an dieser Krankheit - auch bei uns. „Impfen ist die einzige Art und Weise, sich dagegen zu schützen. Dass wissen viele Leute inzwischen heute.“, so der Klinikleiter. Einer der ersten, der sich im Genter Jan Palfijn-Krankenhaus gegen die Grippe impfen ließ, war übrigens am Dienstag der Virologe Steven Van Gucht, der Leiter des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano (Foto unten).