Google investiert 500 Mio. € in Belgien in den weiteren Ausbau seiner Datencenter

Wer in unserem Land YouTube-Videos schaut oder seine Berichte im Gmail-Account liest, der kann beinah sicher sein, dass dies über eines der belgischen Datencenter in der wallonischen Provinz Hennegau läuft. Jetzt investiert Google weitere 500 Mio. € in ein solches Zentrum, das bei Charleroi entstehen wird.

Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) zeigt sich zufrieden darüber, dass Google weiter in unserem Land investiert und damit auch Arbeitsplätze schafft. Der US-Technologieriese engagiert sich übrigens auch in den Regionen um Saint-Ghislain und Charleroi, in dem er Unternehmen, Schulen und auch Vereine und Organisationen fördert.

In Charleroi wurde bereits ein 5 Hektar großes Gelände erworben, wo die neue Zentrale entstehen wird. Ein Imagevideo (siehe unten) zeigt, wie die Anlage aussehen wird, wenn sie fertiggestellt ist.