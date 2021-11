In den 1980er Jahren in der Nordsee entdecktes Wrack ist das deutsche U-Boot UB-32 aus dem Ersten Weltkrieg

Geholfen hat bei der Identifizierung eine Inschrift auf einer Schiffsschraube: „B & V, 1150 mm, 660, Projiz Flache 8416, Mangan Bronze, STB Schiffsschr. 6, UB.32.“ Die Tatsache, dass dieses U-Boot über 2 Schiffsschrauben verfügt, betätigte, dass es sich um ein UB-II-Modell handelt.

Heute weiß man, dass die UB-32 1915 gebaut wurde und zunächst in der Ostsee eingesetzt wurde. Ab Februar 1917 gehörte sie zur „U-Flotille Flandern“ und versenkte bis zu ihrer eigenen Versenkung bei Einsätzen im Ärmelkanal, in britischen Gewässern und in der Nordsee im Zuge von 16 Fahrten 22 Schiffe. Darunter waren zwar auch Segelboote und Fischerboote, doch auch Kriegsschiffe. Am 10. September 1917 lief UB-32 zum letzten Mal im Hafen aus und fuhr in Richtung des Ärmelkanals. Von dieser Fahrt kehrte das U-Boot nicht mehr zurück.

