Krankenhäuser müssen wieder jedes 3. Intensivbett für Corona-Patienten freihalten

In der Brüsseler Region und in der Provinz Westflandern sind bereits mehr als 33 % der IC-Betten mit Corona-Patienten belegt und schon jetzt müssen dort andere Abteilungen Betten freimachen. Margot Cloet, die Leiterin des größten flämischen Pflege- und Krankenhausnetzes Zorgnet-Icuro, sagte am Mittwochmorgen gegenüber VRT NWS: „Die Situation ist ernst durch die steigenden Zahlen. Und dann liegt darunter eine weitere Krise: Personalmangel. Und dass sorgt dafür, dass eine gewisse Zahl der Betten gar nicht erst zur Verfügung stehen.“

Das bedeutet, dass lokal nicht genügend Pflege- und Gesundheitspersonal vorhanden ist, um sich um die Patienten zu kümmern… Viele Beschäftigte in den Kliniken sind ausgepowert nach den ersten 3 Corona-Wellen, sie sind krank und im schlechtesten Fall selbst mit Corona infiziert.