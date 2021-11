Mittelfristig Booster-Impfung für alle in Belgien: Ab Dezember schon für die mit Johnson & Johnson Geimpften

Der Hohe Gesundheitsrat hatte bereits am Dienstag die Empfehlung ausgesprochen, mit Johnson & Johnson geimpften Personen eine zweite Impfung zu gewähren (siehe nebenstehenden Beitrag). Dieses Vakzin musste nur einmal verabreicht werden, während alle anderen in Belgien angewendeten Impfstoffe zwei Impfungen erforderlich machten. Jetzt aber erweist sich dieses Vakzin als zu schwach und so kommt es für 400.000 Leute in unserem Land voraussichtlich ab Mitte Dezember bereits zu einer Booster-Impfung.