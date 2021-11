RWE geht in Berufung gegen die Ablehnung der Baugenehmigung für ein Gaskraftwerk in Limburg

Der deutsche Energieproduzent RWE geht in Berufung gegen die abgelehnte Bau- und Betriebsgenehmigung für ein Gaskraftwerk in Dilsen-Stokkem in der Provinz Limburg. Flanderns Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA) hatte auch hierfür die Genehmigung ablehnt. Die belgische Regierung will übergangsweise im Zuge des Atomausstiegs Gaskraftwerke als Backups für die Energiesicherung einsetzen, doch die flämische Landesregierung hat ein Problem damit (siehe auch nebenstehenden Beitrag).