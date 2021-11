Corona in Belgien: 2.270 Patienten im Krankenhaus, 451 auf Intensivstation, 22 Todesfälle im Schnitt pro Tag

Zwischen dem 1. und 7. November haben sich täglich im Schnitt 8.236 Personen mit dem Virus infiziert. Das entspricht einem Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum (25. bis 31. Oktober). In der ersten Novemberwoche wurden im Schnitt und pro Tag 74.700 Tests durchgeführt. Das sind 12 Prozent weniger Tests als in der Vorwoche, erklärt sich aber dadurch, dass die erste Woche eine Ferienwoche war.

Die Reproduktionsrate des Coronavirus beträgt 1,19 (+1 Prozent). Das bedeutet, dass jede Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, im Durchschnitt mehr als eine weitere Person ansteckt. Wenn der R-Wert unter 1 fällt, geht die Epidemie zurück. Zurzeit nimmt die Geschwindigkeit mit der sie sich verbreitet, aber zu.

Zwischen dem 4. und 10. November wurden im Schnitt und pro Tag 204 Patienten mit einer Coronainfektion in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind 24 Prozent mehr als in der Vorwoche (28. Oktober - 3. November). Insgesamt befinden sich jetzt 2.270 Patienten in einem belgischen Krankenhaus (+22 Prozent). Von diesen 2.270 Patienten befinden sich 451 auf der Intensivstation (+31 Prozent). Das letzte Mal wurde die Schwelle von 400 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung am 1. Juni erreicht. 234 Patienten sind an einem Beatmungsgerät angeschlossen.

Zwischen dem 1. und 7. November starben jeden Tag durchschnittlich 22 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus, was einem Anstieg von 3 Prozent entspricht. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 26.261 Personen in Belgien im Zusammenhang mit Corona gestorben.

76 Prozent der Gesamtbevölkerung haben eine erste Impfdosis erhalten, 75 Prozent sind inzwischen vollständig geimpft.